Antalya'da 11'ler belli oldu

Antalyaspor, Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 16'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Ufuk, Fernando, Fredy, Larson, Ndao, Wright
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Colovetsios, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Kemen, Karimi, Mane, Thiam
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Antalyaspor, ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Kayserispor ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Geçtiğimiz devre Kayseri'de oynanan maç 1-0'lık Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.