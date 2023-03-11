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Antalya'da 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:18
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Antalyaspor'un Kayserispor ilk 11'i belli oldu

Antalya'da 11'ler belli oldu
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Antalyaspor, Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Saat 16'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Ufuk, Fernando, Fredy, Larson, Ndao, Wright

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Colovetsios, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Kemen, Karimi, Mane, Thiam

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Antalyaspor, ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kayserispor ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Geçtiğimiz devre Kayseri'de oynanan maç 1-0'lık Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

 

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