Antalya'ya demirleyen ABD gemisine ilginç anons. "Dükkanın önünü kapatıyorsun abicim"

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya'ya geldi.

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'yla, Doğu Akdeniz'de birlikte tatbikat gerçekleştiren ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya'ya açıklarında demirledi.

ABD GEMİSİNE TÜRK USULÜ ANONS

Antalya Konyaaltı sahili açıklarında demirleyen ABD uçak gemisi sahil işletmelerinin ve vatandaşların dikkatini çekti. Konyaaltı sahilindeki bir işletmeden ABD gemisine yapılan Türk usulü anons ise sosyal medyada ilgi çekti.

İşletmenin tam karşısındaki savaş gemisine vatandaşın geçtiği anons şu şekilde:

“Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun”