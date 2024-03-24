Antalya’ya yaz erken geldi. Sıcaklık 20 dereceyi bulunca sahillere akın ettiler

Baharın gelmesiyle birlikte Antalya’ya yaz erken geldi. Sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü şehirde güneşli havayla birlikte turistler ve vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaş ve turistler sahilde güneşlenirken bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

Almanya’dan memleketi Afyonkarahisar’a gelen İlyas Kuş, “Antalya çok güzel, gezmeye geldik iki haftalığına. Antalya’ya gelirken yolda kar ve soğuk vardı. Antalya’da ise bahar gibi bir hava var. Bu aylarda insanlarımız gelsinler Antalya’nın tadını çıkarsınlar. Deniz soğuk ama çok güzel. Dışarısı kuma uzandığınız zaman hava bayağı bir sıcak. Almanya’yı Antalya ile karşılaştıramayız. Yarın sabah dönüşümüz öncesi son keyfimiz oldu” dedi.