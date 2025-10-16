Antalya, uluslararası 'Green Flag-Yeşil Bayrak' sertifikasını ilk kez alarak önemli başarıya imza attı.

Çalışma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yürütücülüğünde, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bilimsel katkısıyla gerçekleştirildi.

BİYOÇEŞİTLİLİK VE DOĞAL ZENGİNLİKLER BELGELENDİ

Yeşil Bayrak'ın önemine dikkati çeken AÜ Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Deniz, "Antalya'nın Green Flag yani Yeşil Bayrak Sertifikasını ilk defa alması büyük mutluluk. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yürütücülüğünde, bizim merkezimiz de flora ve savunma zenginliklerinin ortaya konması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin araştırılması gibi konularda destek sağladı" dedi.

Atatürk Kültür Parkı'nın ve çevresinin bitki çeşitliliği açısından çok özel bir bölge olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz, "Antalya'mız makilik yapının yoğun görüldüğü, dünya üzerinde yalnızca bu bölgede yayılış gösteren endemik türlere ev sahipliği yapan bir yer. Örneğin Antalya Topuzu (Echinops antalyensis) bitkisi olarak bilinen tür, bilim dünyasında bile Atatürk Kültür Parkı ve yakın çevresinden tanımlanmış bir bitkidir. Bunun yanı sıra burada bulunan Dev orkide (Himantoglossum robertianum), Termessos çiğdemi (Colchicum baytopiorum), Perge havacivası (Alkanna macrophylla) ve Yalı şincarı (Onosma strigosissima) Atatürk Kültür Parkı'nda işaretlenmiş endemik türler arasında" diye konuştu.

TERMESSOS ÇİĞDEMİ VE ANTİK YOL KORUMA ALTINDA

Antalya florasının en dikkati çekici türlerinden birinin de Termessos çiğdemi olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz, "Sonbaharda açan çiçekleriyle dikkati çeken Termessos çiğdemi, Antalya'ya özgü ve oldukça lokal bir bitki. Bugüne kadar yaptığımız 1 yılı aşkın çalışmalarla bölgenin bitki çeşitliliğini ortaya koyduk. Türkiye florasına katkı sunan yazar ve çizerlerle birlikte bilgilendirme tabelalarını hazırladık" dedi.

Prof. Dr. Deniz ayrıca Atatürk Kültür Parkı'nda 1991 yılında keşfedilen antik yolun da tescillenip koruma altına alınması için Antalya Koruma Kurulu ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Yeşil Bayrak ödülünün Antalya için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deniz, "Antalya floristik açıdan çok zengin bir bölge. Yeşil Bayrak sertifikasyon süreci, doğa ile kültürün bir araya geldiği alanları değerlendiriyor. Atatürk Kültür Parkı ve çevresinin bu ödüle layık görülmesi, hem doğaya hem kültüre verdiğimiz değerin göstergesi oldu" dedi.

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİYLE GELEN BAŞARI

Kurumlar arası iş birliğinin bu başarıdaki rolüne vurgu yapan Prof. Dr. Deniz, "Yeşil Bayrak Antalya için bir başlangıç noktası. Doğal, arkeolojik ve kültürel unsurların ön plana çıkarıldığı bu çalışma, ülkemizdeki koruma bilincinin artmasında çok önemli bir adım. Araştırmaların artması, türlerin korunması ve kurumların birlikte çalışmasıyla benzer başarıların çoğalacağına inanıyoruz" diye konuştu.