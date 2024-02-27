Antarktika'da kuş gribi alarmı! Dünya tarihinde bir ilk yaşanıyor

Kaynak: İHA
Antarktika'da kuş gribi alarmı! Dünya tarihinde bir ilk yaşanıyor
Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlanırken, virüsün göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC), kuş gribinin Antarktika ana karasına sıçradığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Arjantinli bilim insanları, Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit etti.

Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu ifade edilirken, bu durumun penguenler için potansiyel risk taşıdığı belirtildi.

"İLK KEZ ANTARKTİKA'YA ULAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

Açıklamada, “Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor” denildi.

Virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla geldiği düşünülüyor.

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