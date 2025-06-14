Antarktika’nın derinliklerinde saklı sır! Buzulların altındaki gizemli dünya

Antarktika’nın kalın buz tabakalarının altında, bilim insanlarını hayrete düşüren bir gizli dünya gün yüzüne çıktı. Yüzlerce metre derinlikte yer alan yeraltı nehirleri ve daha önce bilinmeyen ekosistemler, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sırlarla dolu bir manzara sundu. Bu keşif, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, Antarktika’nın geleceği ve gezegenimizin iklim dengesi hakkında yeni sorular doğurdu.

Yeni Zelanda’daki Te Herenga Waka-Victoria Üniversitesi’nden buzul bilimci Dr. Huw Horgan liderliğindeki bir araştırma ekibi, Antarktika’nın buz tabakasının yaklaşık 500 metre altında, karides benzeri küçük yaratıklarla dolu bir yeraltı nehrini tespit etti.

Uydu görüntülerinde fark edilen sıra dışı bir oluk, bilim insanlarını bu gizli ekosisteme yönlendirdi. Ekip, güçlü bir sıcak su hortumu kullanarak buz yüzeyini deldi ve karanlık bir mağarada yaşayan bu canlı topluluğunu gün ışığına çıkardı.

Dr. Horgan, “Bu nehir, adeta bir zaman kapsülü gibi. Milyonlarca yıl boyunca izole kalmış bir dünyayı gözlemlemek, bilimsel açıdan devrim niteliğinde” dedi.

Keşif, 2020 yılında uydu görüntülerinde tespit edilen uzun bir çöküntüyle başladı. Dr. Horgan, bu oluğun bir yeraltı nehrinin varlığına işaret ettiğini fark etti.

Araştırma ekibinden Dr. Craig Stevens, “Uydu görüntülerinde bu yapı açıkça görünüyordu, ancak yüzeyde bunu tespit etmek zordu. Doğru noktayı bulduğumuzda, karşımıza çıkan manzara inanılmazdı” şeklinde konuştu. Bu gizli ekosistem, Antarktika’nın sert koşullarında hayatta kalan deniz süngerleri, buz balıkları ve henüz tanımlanmamış türleri barındırdı. Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin bu kırılgan ekosistemleri tehdit ettiğini vurguladı.

Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü’nden deniz jeoloğu Dr. Johann Klages, Antarktika’nın geçmişine dair ipuçlarının buzulların altında saklı olduğunu belirtti. Klages, “Buz tabakalarının altında, 90 milyon yıl öncesine ait kehribar fosilleri bulduk. Bu, Antarktika’nın bir zamanlar ılıman ormanlarla kaplı olduğunu gösteriyor” dedi. Bu keşif, kıtanın tarihine dair yeni bir pencere açarken, eriyen buzulların açığa çıkardığı bulguların bilim dünyasında çığır açabileceği belirtildi.

Schmidt Okyanus Enstitüsü’nün R/V Falkor (too) gemisindeki araştırmacılar, Ocak 2025’te Bellingshausen Denizi’nde kopan 600 kilometrekarelik A-84 buzdağının altında başka bir çarpıcı ekosistemle karşılaştı. Dr. Patricia Esquete, “Bu kadar gelişmiş bir yaşam beklemiyorduk. Deniz şakayıkları, dev deniz örümcekleri ve ahtapotlar, yüzyıllardır izole bir şekilde varlığını sürdürmüş” dedi. Ekip, SuBastian adlı insansız denizaltıyla yapılan incelemelerde, Antarktika’ya özgü yeni türler keşfetti. Bu bulgular, kıtanın derinliklerinde saklı biyolojik çeşitliliğin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ancak bu keşifler, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini de gündeme getiriyor. Antarktika’daki buzulların hızla erimesi, bu eşsiz ekosistemleri riske attı. Durham Üniversitesi’nden Coğrafya Profesörü Stewart Jamieson, “Doğu Antarktika’nın buz tabakasının altındaki arazi, Mars’ın yüzeyinden bile daha az biliniyor. Eriyen buzullar, bu gizli dünyayı açığa çıkarırken aynı zamanda yok olma tehdidi oluşturuyor” uyarısında bulundu.

Jamieson, radar taramalarının 31 bin kilometrekarelik bir antik kara parçasını ortaya çıkardığını ve bu bölgenin Antarktika’nın jeolojik tarihine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

Antarktika’nın buzulları altında keşfedilen bu gizli dünya, bilim insanlarını hem heyecanlandırıyor hem de endişelendirdi.

İklim değişikliği, bu eşsiz ekosistemleri açığa çıkarırken aynı zamanda onların geleceğini tehdit ediyor.

Bilim dünyası, bu keşiflerin gezegenimizin tarihine ve geleceğine dair ne gibi sırlar barındırdığını çözmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.