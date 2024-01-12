Antartika’da kuş gribi alarmı. Benzeri görülmemiş şekilde ilerliyor

CNN'de yer alan habere göre, İngiltere Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu (APHA), yayınladığı raporda Antartika’nın özellikle güney kısımlarında eşi benzeri görülmemiş ve son derece bulaşıcı bir kuş gribi salgınının memelilere yayıldığını söyledi.

APHA yaptığı açıklamada, hastalığın Güney Amerika'nın en alt ucunun doğusunda ve Antarktika'nın ana kara kütlesinin hemen üzerinde yer alan Güney Georgia'daki fil ve kürklü foklarda tespit edildiğini söyledi.

Açıklamada, "Yüksek Patojeniteli Kuş Gribinin (HPAI) varlığı bugün ilk kez Antarktika'nın güneyindeki memelilerde görüldü" denildi.

APHA Kuş Virolojisi ekibinden bilim adamı Marco Falchieri, yaklaşık üç hafta süren bir inceleme sonucunda neredeyse bölgede yaşayan tüm foklarda kuş gribi belirtileri görüldüğünü ve kuş gribine bağlı yaklaşık 20 fokun öldüğünü belirtti.

Belirtiler arasında; öksürük, hapşırma, göz akıntısı, burun akıntısı, yavaş baş sallama, baş tutamama ve titreme olduğu ifade edildi.

EKOSİSTEM RİSK ALTINDA

APHA'nın bilimsel hizmetler direktörü Ian Brown, “Antarktika'nın öylesine benzersiz ve özel bir biyolojik çeşitlilik sıcak noktası olduğu göz önüne alındığında, hastalığın bölgedeki memelilere yayıldığını görmek üzücü ve endişe verici.

Kuş gribi Antarktika altı bölgeye yayılmaya devam ederse, bu durum kırılgan ekosistemi önemli ölçüde tehdit edebilir ve potansiyel olarak çok sayıda çok sayıda deniz kuşu ve deniz memelisi popülasyonunu riske atabilir" dedi.