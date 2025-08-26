Anthropic, izinsiz kitap kullanımı davasında uzlaşmaya vardı

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic, kitapların izinsiz şekilde yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde kullanılması nedeniyle açılan toplu davada yazarlarla anlaşmaya vardı. Dava dosyasında “Bartz v. Anthropic” olarak geçen süreçte, şirket ile yazarlar arasındaki uzun süren çekişme, tarafların uzlaşı sağlamasıyla sonuçlandı. Salı günü Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’ne yapılan bildirimle karar kamuoyuna duyuruldu.

MAHKEMEDEN KISMİ “ADİL KULLANIM” KARARI

Davaya bakan alt mahkeme daha önce Anthropic lehine kısmi bir karar vermişti. Mahkeme, kitapların yapay zekâ eğitimi için kullanılmasını “adil kullanım” kapsamında değerlendirdi. Ancak sorun, bu kitapların büyük bölümünün yasal yollardan değil, korsan kaynaklardan elde edilmiş olmasıydı. Bu nedenle şirket ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

ŞİRKET ANLAŞMADAN ÖNCE KARARI SAVUNMUŞTU

Haziran ayında NPR’ye konuşan Anthropic yetkilileri, kararın generatif yapay zekâ modelleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulamıştı. “Biz bu kitapları yalnızca büyük dil modelleri inşa etmek amacıyla elde ettik. Mahkeme de bu kullanımın adil olduğunu açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullanmışlardı. Ancak korsan içerikler meselesi nedeniyle süreç temyize taşınmıştı.

UZLAŞMANIN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Yapılan anlaşmanın içeriğine dair herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Anthropic, anlaşma sonrası yorum taleplerine de yanıt vermedi. Bu durum, uzlaşmanın koşullarının taraflar arasında gizli tutulduğu şeklinde yorumlandı.

YAZARLAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Söz konusu dava, yapay zekâ sektöründe son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan eserlerin izinsiz kullanımı meselesine dikkat çekmesiyle önem kazanıyor. Fikir ve sanat eserlerinin telif hakları gözetilmeden yapay zekâya veri olarak sunulması, hem ABD’de hem de dünyada ciddi tartışmalara yol açmış durumda. Anthropic ile varılan uzlaşma, benzer davalar için emsal teşkil edebilir.

TÜRKİYE’DE DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, Türkiye’deki yayınevleri ve yazarlar için de benzer endişeleri gündeme getiriyor. Telif haklarının korunması, eser sahiplerinin emeğinin gözetilmesi ve yapay zekâ şirketlerinin şeffaflığı, önümüzdeki dönemde daha da tartışmalı bir alan hâline gelecek.