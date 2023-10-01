Antibiyotik yerine neden sarımsak

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Işık, hastalara antibiyotik yerine sarımsak önerdi. İşte nedenleri...

KAYNAK: Haber Merkezi
Antibiyotik yerine neden sarımsak

Editör: Murat Öztürk

Doktor Ahmet Işık, vatandaşların hastalıklara karşı nasıl tedbir almaları hakkında bilgiler verdi. Işık, şöyle konuştu:

“Her mevsimde olduğu gibi gerek yazdan kışa geçerken kıştan yaza geçerken viral enfeksiyonlar ekseri olur. Bu viral enfeksiyonların olma sebebi de gerek vücut direncinin kırılması gerekse toplum yaşamının değişmesidir.
Daha ziyade burun damlaları, ağrı kesiciler şeklinde hastayı rahatlatmak gerekli. Sarımsak öneriyoruz. Dikkat edilecek şey el hijyenine çok dikkat etmek lazım. Elleri yıkamak lazım. Kapı tokmaklarının klorlu sularla yıkanması lazım. İnsanlar birbirlerine sarılırken, şakalaşırken fazla temas etmemeleri gerekir.”


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