Antidepresan kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı

Antidepresanların yan etkileri, ilacın türüne ve dozajına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genellikle, bu yan etkiler ilacın kullanımının ilk haftasından sonra sona erer.

Ancak, yan etkiler çok şiddetli olduğunda doktora başvurulmalıdır.

Antidepresan kullanan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor.

İşte detaylar...

Dozaj Ne Olmalıdır?

Antidepresanların dozajı, hastanın yaşına, kilosuna, cinsiyetine, hastalığın şiddetine ve ilacın türüne göre farklılık gösterir.

Dozaj genellikle doktor tarafından belirlenir ve ilk dozaj düşük tutularak hastanın tepkisine göre ayarlanır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkiler çoğunlukla bir haftalık kullanım sonrasında azalır veya sona erer. Eğer yan etkiler çok şiddetliyse, derhal bir doktora danışılmalıdır.

Zararlarını Bir de Uzmanından Dinleyin...

Uzm. Klnk. Psk. Berra Baş, antidepresanların zararlarını şöyle sıralıyor:

• Bu ilaçlar ajitasyon, anksiyete veya sinirlilik gibi istenmeyen duygusal durumlar yaratabilir.

• Beyinde oluşan sakinlik ve durağanlık, unutkanlık ve dalgınlığa sebep olabilir.

• Cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir; libido azalması, orgazm güçlüğü ve ereksiyon sorunları gibi.

• Ağız kuruluğu ve dudak çatlaklarına neden olabilir.

• İştah değişiklikleri; bazen iştah azalması, bazen de iştah artışı görülebilir.

• Uyku düzenini bozabilir, uykusuzluk veya aşırı uyku hali meydana getirebilir.

• Bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir.

• Serotonin sendromu riski taşır; bu durum, özellikle antidepresanların diğer ilaçlarla etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir ve huzursuzluk, kalp ritminde artış, kusma, kas spazmları gibi belirtilere yol açabilir.