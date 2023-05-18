Antikapitalist kafe kapitalizme yenildi. Sadece 1 yıl dayanabildiler

Kanada'da, "ödeyebileceğin kadar öde" prensibiyle çalışan bir kafe olan The Anarchist, bir yılın sonunda kapatma kararı aldı.

Antikapitalist kafe kapitalizme yenildi. Sadece 1 yıl dayanabildiler

İndependent Türkçe'nin haberine göre; Toronto'daki The Anarchist adlı kafenin sahibi Gabriel Sims-Fewer, 10 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, "etik açıdan iflas etmiş kaynaklardaki nesiller boyu zenginliği/çekirdek sermaye eksikliğini" suçladı.

Kafe, Mart 2022'de açılmış ve müşterilerine filtre kahve satın alma imkanı sunarken "ödeyebileceğin kadar öde" ilkesini benimsemişti. Gelir kaybını dengelemek için diğer kahve çeşitleri, çaylar ve hamur işleri ücretli olarak sunuluyordu. The Anarchist, isteyenlere herhangi bir ürün satın almadan mekanda zaman geçirme ve tuvalet kullanma imkanı sağlıyordu. Ayrıca dükkan içerisinde kitap, sanat eseri, rozet ve tişört gibi ürünler de satılıyordu.

Bu "antikapitalist" kafe, açıldığı dönemde Kanada'daki muhafazakarlar ve kapitalizm destekçilerinin tepkisini çekmişti. Aynı zamanda, ücretli ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğu eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Kafe, 30 Mayıs'ta kapatılacak ve sahibi Sims-Fewer, bu kısa ömürlü girişimi "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi. Sims-Fewer, "kapitalizmin saf insan düşmanlığını benimsemeyen bir şekilde yaşamayı ve çalışmayı" denediğini belirtti. The Anarchist'in Instagram'da paylaştığı konuyla ilgili gönderiye, birçok destek mesajı geldi. Kafe'nin şehir merkezinde antikapitalist bir mekan olarak zaman geçiren kişiler tarafından özleneceği ve "harika bir mekan" olduğu yorumları yapıldı.

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