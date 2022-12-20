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Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Geçen hafta sonunda gerçekleştirilen Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 08:08
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AÖF sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
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Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. İkinci bir alan ya da açıktan üniversite okumak isteyen kişiler tarafından tercih edilen sınava birçok kişi girdi.

Sınav sonucunu kontrol etmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, resmi web sitesi üzerinden Sınav Sonuçları butonuna tıklayıp giriş yaparak notlarına ulaşabilir.

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