Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. İkinci bir alan ya da açıktan üniversite okumak isteyen kişiler tarafından tercih edilen sınava birçok kişi girdi.

Sınav sonucunu kontrol etmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, resmi web sitesi üzerinden Sınav Sonuçları butonuna tıklayıp giriş yaparak notlarına ulaşabilir.