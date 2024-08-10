AP: Myanmar'da bu hafta saldırılarda yaklaşık 150 kişi ölmüş olabilir

AP'ye konuşan ve güvenlik önlemleri sebebiyle ismini vermeyen Arakanlı Müslüman gençler, saldırıların 5 Ağustos'ta yerel saatle 18.00 sularında başladığını aktardı.

Saldırı sırasında insansız hava araçları (İHA) ile yaşadığı bölgeye saldırı düzenlendiğini belirten genç, saldırılarda "yaklaşık 150 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını" tahmin ettiğini söyledi.

Bangladeş'e bir bot aracılığıyla kaçan başka bir Arakanlı ise "yol boyunca en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini" gördüğünü öne sürdü.

Bangladeş'teki bir mülteci kampına sığınan kişi de saldırıdan "Arakan Ordusu'nun sorumlu olduğunu" iddia etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, sınırı geçerek Bangladeş'e ulaşmayı başaran ve saldırılarda yaralanarak tedavi görmesi gereken Arakanlı Müslüman sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, 4-7 Ağustos'ta Bangladeş'te 39 kişinin şiddet kaynaklı yaralanmalar nedeniyle tedavi edildiği kaydedildi.

Arakan Ordusu ise 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 5 Ağustos'ta düzenlenen saldırının sorumluluğunu reddetti ve saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.