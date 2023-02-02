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Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün sağlık durumunu açıkladı. Apar topar ameliyata alınmıştı

Ünlü şarkıcı Sinan Güleryüz'ün apandisti patlayınca apar topar ameliyata alınmıştı. Güleryüz'ün son durumunu oyuncu eşi Özge Özder açıkladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:04
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Apar topar ameliyata alınmıştı! Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün sağlık durumunu açıkladı

Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün sağlık durumunu açıkladı. Apar topar ameliyata alınmıştı
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Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ün apandisti patlayınca apar topar ameliyata alınmıştı. 2.5 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlına kavuşan Güleryüz taburcu edildi.

"ZOR BİR SÜREÇTİ ÇOK ŞÜKÜR GEÇTİ"

Özge Özder eşinin son sağlık durumunu paylaştı: "Sinan çıktı çok şükür. Eve geçtik. İyi daha da iyi olacak. 'Neyi var' diye merak edenlere; Apandisti patladı. Patlamakla kalmadı 48 saatten fazla patlak bir apandisle gezdi. Bunun sonucunda her yer saçılan zehirle dolmuş oldu. Zor bir süreçti çok şükür geçti."

"2 SAATLİK AMELİYAT KARINDA 3 DELİK"

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Özder eşi ile çekildiği bu fotoğrafı da "2 saatlik ameliyat, karında 3 delik yatakta bir hafta zorlu süreç verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi." notuyla yayınladı.

Üç gündür hastanede yattığını söyleyen şarkıcı, durumu hakkında açıklama yapmıştı. Apandisitinin patladığını belirten Güleryüz, takipçilerini de uyarmıştı.

"48 SAAT ÖNCE APANDİSTİN PATLADIĞI ANLAŞILDI"

Hastane odasından selfie yaptığı kareyi yayınlayan Güleryüz "Üç gündür arayan, soran, mesaj atan hastaneye gelen herkese sonsuz teşekkürler. İnsanın sevildiğini bilmesi çok güzel bir şey. Kısa bir açıklama yapayım istedim. Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apandisitimin patladığı anlaşıldı, tüm iç organlara yayılan zehir çok profesyonel bir ekip 2.5 saatlik bir operasyonla tertemiz hale getirdi. Hâlâ mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla toparlıyorum" dedi.

"VÜCUDUNUZU DİNLEYİN"

Hayranlarına mesaj da gönderen Güleryüz, şöyle konuştu: “Gerçekten söylemek istediğim şey vücudunuz size bir şey anlatıyorsa ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar methanetli olursanız olun onu dinleyin ve kulak verin. Vücudunuz ile denemeler yapmayın. Sağlık her şeyden kıymetli, bunu yeniden anladım, en yakın zamanda tekrar birlikte şarkılar söyleyebileceğimiz sahneleri iple çekiyorum, hepinizi öpüyorum."

 

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