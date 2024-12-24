Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Levent’in doktorundan ilk açıklama geldi

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, göğsündeki ağrıların artması nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

ANJİYO YAPILACAKTI

Haluk Levent'in doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, ünlü sanatçının sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındığını belirtmiş ve sağlık durumunun yapılacak anjiyo sonrası belli olacağını ifade etmişti.

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KAN AKIŞINDA YAVAŞLAMA TESPİT EDİLDİ

Bu sabah anjiyo yapılan Haluk Levent’in doktoru Yazıcıoğlu’ndan açıklama geldi. Yazıcıoğlu, “Anjiyo yapıldı. Strese bağlı kan akışında yavaşlama tespit edildi” dedi.

DAHA ÖNCEDE AYNI ŞİKAYETLERLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserden sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent, yapılan detaylı kontrollerin ardından, bir gün sonra taburcu olmuştu.