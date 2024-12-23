Haluk Levent'ten hayranlarını korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

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Haluk Levent'ten hayranlarını korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent göğüs ağrısı şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Haluk Levent bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılıp müşahade altına alınmış.

ANJİYO YAPILACAK

Tedbir amaçlı müşahade altına alınan ünlü sanatçı Haluk Levent'in durumu, yarın sabah yapılacak olan anjiyo sonrası belli olacak.

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SAĞLIK DURUMU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KESİNLEŞECEK

Sanatçı, doktoru aracılığıyla hayranlarına korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Sağlık durumunun birkaç gün içinde kesinleşmesi bekleniyor.

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AYNI ŞİKAYETLE DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ünlü sanatçı bu yılın temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinin ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerin ardından taburcu edilmişti.

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