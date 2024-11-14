Apartman bahçesindeki çardak alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Apartman bahçesindeki çardak alev alev yandı

Samsun'da bir apartmanın bahçesindeki çardak gece alev alev yandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesinde bulunan ahşap çardak bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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Alevler çardağı tamamen sararken vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis sevk edildi.

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İtfaiye yangına müdahale ederek söndürürken, yangının kundaklanmadan çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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