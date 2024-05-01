Apartman çatısında korkutan yangın

Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzeri 4 katlı binada meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, ilk olarak binada bulunan vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri caddeyi kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında can kaybı olmazken apartmanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.