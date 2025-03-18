Apartman görevlisi ile kiracı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri Melikgazi'de apartman görevlisi ile kiracı arasında çıkan kavgada bıçak ve silah kullanıldı. İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta, apartman görevlisi R.K. ile kiracı Y.D. arasında daha önceki husumet nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında Y.D., bıçakla yaralandıktan sonra yanında bulundurduğu tabancayla R.K.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Y.D.'nin polisi arayarak R.K.'yi yaraladığını ve hastaneye gittiğini bildirdiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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