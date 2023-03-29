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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 48 daireler olarak bilinen sitenin bir bloğunda kalorifer kazanı patladı. Yaralılar var

Galeri Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:32
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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Sabah saatlerinde Balıkesir Dursunbey ilçe merkezi Esentepe mevkiinde bulunan 48 daireler sitesindeki bir apartmanın giriş katında bulunan kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki bir evin beton zemini çökerken, bir üst dairenin zemini ise büyük hasar aldı. 4 katlı apartmandaki bazı dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı.

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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Patlama sonrası çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesi üzerindeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlama sonrası hafif yaralı olarak adeta enkaza dönen evden kurtuldular.

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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Olay yerinde inceleme yapan Dursunbey Belediyesi inşaat mühendisleri, binanın tedbir amacı ile boşaltılmasını istedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

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Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

(AA)

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