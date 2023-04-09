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App Store'a dava: Sahte uygulama var

Çin’in en büyük şirketlerinden biri olan Baidu, ChatGPT rakibi yapay zekasının sahtesinin App Store'da bulunduğu gerekçesiyle Apple'a dava açtığını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:13
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App Store'a sahte uygulama barındırdığı gerekçesiyle dava

App Store'a dava: Sahte uygulama var
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Çinli arama motoru devinin Ernie bot uygulaması, yapay zeka tarafından desteklendiğini ifade etti. Çin’in, “ChatGPT’ye en büyük cevabı” olarak nitelendirildi.

Pekin’de görülen yeni bir davada, sahte Ernie bot uygulamalarının App Store’dan kaldırılmasının talep edildiği belirtildi.

Baidu’nun açıklamasına göre, şu anda Ernie bot uygulamasının resmi bir sürümü yok.

Şirket, sadece erişim kodları için başvuran geliştiricilere Ernie botunu sunduğunu aktardı. Bu yüzden App Store’da ve diğer mağazalarda bulunan uygulamalar sahte.

Reuters tarafından yapılan son analize göre, App Store’daki sahte botlar dava sonrasında bile kaldırılmadı. Baidu’nun uyarısına rağmen App Store’da, Ernie’nin Çince adını taşıyan en az dört uygulama olduğu ifade edildi.

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Baidu, Mart ayında Ernie botunu tanıttı ve büyük ilgi gördü.

Ancak bot, yalnızca davet kodlarına sahip belirli bir geliştirici grubu tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca şirketler, botu Baidu’nun bulut platformu aracılığıyla ürünlerine entegre etmek için başvuru yapabiliyor.

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