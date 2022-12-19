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Apple Android'in özelliğini alacak. Rekabette dengeler değişiyor mu

Avrıpa'da uygulamaya geçmesi beklenen Dijital Piyasalar Yasası, Apple'ı farklı arayışlara yönlendirdi. Apple'ın bir Android özelliği ile benzerlik göstereceği ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 12:53
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Apple Android'in özelliğini alıyor

Apple Android'in özelliğini alacak. Rekabette dengeler değişiyor mu
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Avrupa'da bazı teknolojik düzenlemelerin oluşmasına sebep olacak olan Dijital Piyasalar Yasası'ndan birçok şirketin etkileneceği ifade edildi. Örneğin, Apple üçüncü taraf uygulamalarıyla ilgili şirketi farklı politikalar oluşturmaya itiyor.

Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyacağı mevzuat nedeniyle Apple, alternatif uygulama mağazaları için girişimlere başlayacağını duyurdu. Cihazların özgürlük alanı açısından bakıldığında ise bu durum, iOS‘u bir başka anlamda Android dünyasına yakınlaştıracağı düşünülüyor.

Ayrıca kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarının App Store’a gitmeye gerek kalmadan indirilebileceğinin de altı çizildi. Apple şu anda, App Store’da yüzde 30’luk bir komisyon uyguluyor. Bu girişimle birlikte çok tartışılan komisyondan da etkilenmeyecek.

Avrupa Birliği bu mevzuatla, harici geliştiricilerin koşullarını dengelemek istiyor. Ek olarak iPhone kullanıcıların uygulama deneyimini de arttırmak birincil hedeflerden birisi. Mevzuat, Avrupa için geçerli olsa da tüm kullanıcıları etkisi altına alacak. Apple şirketinin başını ağrıtacak bu uygulama, standart USB-C yasasını da kapsıyor.

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