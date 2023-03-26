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Apple çalışanlarına sert uyarı: Ofise gelmezseniz kovulursunuz

Apple ofis için yeni şartlar koyduğunu açıkladı. Çalışanlara gönderilen yeni bir e-postada haftanın üç günü ofise gelmeyenlerin kovulabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:16
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Apple çalışanlarının ofise gelmemesi işten çıkarılma sebebi oldu

Apple çalışanlarına sert uyarı: Ofise gelmezseniz kovulursunuz
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Apple, şirkete getirdiği yeni kurallar gereği şirkete 3 gün gelmeyeni işten kovacağını açıklamıştı.

“Apple Together” adlı bir grup ise son iki yılda evde yapılan çalışmaların başarılı olduğunu söyleyerek şirketin planlarına isyan ettiğini açıkladı.

Apple CEO’su Tim Cook, çalışanlara hibrit çalışma modelini ele alan bir mesaj göndermiş ve bazı çalışanların ofise dönüşü rahatsız edici bulduğunu, bazılarının ise iş arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmaya istekli olabileceğini kabul etmişti. Şirkette bazı esneklikler sağlanabileceğini ifade etmişti.

Ancak uzaktan çalışma konusunda esneklik düşünen Cook'un aksine Apple yönetimi çalışanların ofiste bulunması konusunda ısrarından vazgeçmedi.

Şirketler pandemi sonrasında, ofis ile uzaktan çalışmayı nasıl dengeleyeceğini bulamadı. Apple gibi bazı firmalar hibrit yaklaşımı tercih ederken; Tesla gibi dev markalar tamamen yüz yüze modellere geçiş yaptığını ifade etti.

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