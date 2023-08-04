Apple CEO'sundan yapay zeka açıklaması. Yıllardır üzerinde çalışıyorlarmış

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin kendi yapay zeka aracı üzerinde yıllardır çalıştığını açıkladı.

Apple CEO'sundan yapay zeka açıklaması. Yıllardır üzerinde çalışıyorlarmış

Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka araçları üzerinde "yıllardır" çalıştıklarını duyurdu. Duyurunun ardından, Apple'ın ChatGPT rakibi bir yapay zeka aracını beklenenden çok daha erken çıkarabileceği belirtiliyor.

Duyuru, Apple'ın üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. CEO Tim Cook, şirketteki artan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının yapay zeka çalışmalarından kaynaklandığını açıkladı.

Cook, "Üretken yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojileri üzerinde yıllardır araştırma yapıyoruz. İnsanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmak için yatırım yapmaya, yenilikler yapmaya ve ürünlerimizi bu teknolojilerle sorumlu bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Açıkçası, çok fazla yatırım yapıyoruz ve bu, baktığınız Ar-Ge harcamalarında da görülüyor" dedi.

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