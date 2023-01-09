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Apple'dan şok karar: Dava az parça üretilecek

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi. Tedarikçilerine uyarılarda bulunan Apple daha az parça üretilmesi konusunda talimat verdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:01
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Apple daha az parça üretimi yapacak

Apple'dan şok karar: Dava az parça üretilecek
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Amerikalı şirket Apple, borsa değerinin 2 trilyon doların altına düştüğünü ifade etti. Bu sebeple Apple, zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar da dahil olmak üzere bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği belirtti.

Apple'ın hisseleri geçtiğimiz haftadan bu yana %4'ten fazla düştü. Bu yılın ilk ticaret gününde şirketin hisse fiyatı 124.19$'a gerilemiş oldu.

Apple'ın hisse değerindeki düşüşün, şirketin Çin'deki fabrikasında Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone tedarikine ilişkin artan endişelerden kaynaklandığı bildirildi. Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.

Piyasa değeri ilk olarak 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon dolara ulaşan Apple, 19 Ağustos 2020'de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

3 Ocak 2022'de Apple, kısa sürede 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.

"DAHA AZ PARÇA ÜRETECEĞİZ"

Öte yandan Japon Nikkei Asia gazetesinin dün yayınladığı bir haberde Apple'ın, zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar da dahil olmak üzere bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği bildirildi.

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