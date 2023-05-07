Apple hisseleri yükselişe geçti. Son dokuz ayın zirvesini yaşıyor

Apple'ın hisse senedi, cuma günü neredeyse yüzde 5 artarak dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Apple hisseleri yükselişe geçti. Son dokuz ayın zirvesini yaşıyor

Gelirlerin beklentileri aşması, Apple hisselerini de hareketlendirdi. Apple'ın hisse senedi, cuma günü neredeyse yüzde 5 artarak dokuz ayın en yüksek seviyesine kadar çıktı.

Apple'ın sonuçlarının Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlar tarafından desteklenmesiyle yöneticiler, mevcut çeyrek için brüt kar marjlarının tahmin edilenden daha iyi olacağını belirtti.

Apple'ın borsa değeri 100 milyar doları aşarak yaklaşık 2,7 trilyon dolara yükseldi ve dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Microsoft ile farklı daha da açtı.

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