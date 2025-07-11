Apple, İsrailli TrueMeeting şirketini bünyesine kattı

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vision Pro akıllı gözlüklerinin sanal gerçeklik deneyimini bir üst seviyeye taşımak amacıyla İsrailli girişim TrueMeeting'i ocak 2025'te bünyesine kattı. Video görüşmeleri ve artırılmış gerçeklik için gerçekçi dijital avatarlar geliştiren TrueMeeting, daha önce CommonGround adıyla faaliyet gösteriyordu. Bu satın alma, özellikle Vision Pro'nun "Kişilikler" özelliğinin, yani kullanıcıların sanal ortamda kendi kişiselleştirilmiş avatarlarıyla görünmesini sağlayan yazılımın, eksiklerini giderme amacı taşıyor. Zira, Apple'ın mevcut sisteminin gerçekçilikten uzak olduğu ve kullanıcılarını tam olarak yansıtmadığı yönünde eleştiriler bulunuyordu.

Apple Vision Pro gözlükleri (Foto: Apple)

TRUEMEETİNG TEKNOLOJİSİ NE VADEDİYOR?

TrueMeeting'in geliştirdiği teknoloji, kullanıcıların yüzlerini telefonlarıyla tarayarak, hareketlerini, ifadelerini ve vücut dillerini gerçek zamanlı olarak yansıtan dijital görüntüler oluşturmasına olanak tanıyor. Bu sayede, yüz yüze görüşmeler ile çevrimiçi platformlar arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. Şirketin kurucuları Amir Bassan-Eskanazi ve Ran Oz, daha önce Optibase, Vcon ve BigBand gibi video şirketleriyle iş birliği yapmış tecrübeli girişimciler.

Foto: Sohu

FİNANSAL DETAYLAR

Satın alım öncesinde Grove Ventures, StageOne Ventures ve Matrix Partners gibi yatırımcılardan ve Check Point kurucusu Gil Shwed gibi özel yatırımcılardan yaklaşık 45 milyon dolar yatırım alan TrueMeeting'in yaklaşık 20 çalışanı, Apple'ın İsrail'deki geliştirme merkezine katıldı. Satın alımın finansal detayları açıklanmazken, bu entegrasyonun Apple'ın Vision Pro ve genel sanal gerçeklik stratejisi için kritik bir adım olduğu belirtiliyor. Bu hamleyle, Apple'ın sanal iletişimde daha doğal ve etkileyici deneyimler sunma hedefi netleşiyor.