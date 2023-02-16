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Apple'ın gerçeklik başlığının çıkış tarihi yine ertelendi

Apple'ın gerçeklik başlığının çıkış tarihinde bazı ötelemeler olduğu belirtildi. Test aşamasında sorunlar çıktığı ifade edilen Apple'ın gerçeklik başlığının iki ayrı donanıma sahip biçimde piyasaya sürüleceği aktarıldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:35
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Apple karma gerçeklik başlığının piyasaya sürülme tarihi ertelendi

Apple'ın gerçeklik başlığının çıkış tarihi yine ertelendi
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Apple’ın ‘Reality Pro’ olarak adlandıracağı beklenen gerçeklik başlığının geçtiğimiz aylarda başlığın Nisan ayında tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak iddialara göre ertelemeler sürecek.

Belirtilen iddialarda cihazın test aşamasında olduğu ve yazılım ve donanım sorunlarının ortaya çıktığı ifade edildi.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın yeni bir raporuna göre; gerçeklik başlığı, üç ay ertelemeye maruz kalacak ve Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı’nda (WWDC) tanıtılacak. Ayrıca gerçeklik başlığının WWDC’de gösterilmesi muhtemel görünmese de, yılın sonlarına doğru satışa sunulacak.

Apple’ın başlığı, en az 2 bin dolar seviyelerine ulaşacak. Cihaz MacBook Pro’da kullanılan 96W adaptörden güç alacak. Cihaz, her biri TSMC tarafından üretilen biri 5nm, diğeri 4nm olmak üzere iki farklı işlemciye sahip olacak.

Reality One veya Reality Pro olarak adlandırılması beklenen Apple’ın karma gerçeklik başlığının birinin iOS (rOS) tabanlı diğerinin ise macOS (xrOS) tabanlı olmak üzere iki farklı platform ile piyasaya sürüleceği belirtildi.

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