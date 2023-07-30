Apple kullanıcıları vefat ettiğinde telefonuna ne olacak?

Editör: Hamza ÖZALKUŞ

Miras bırakanın internet ortamındaki dijital hesapları ve verilerinin tümü dijital miras kavramı olarak değerlendirilir.

Vefat eden birinin iPhone’u da miras olarak tanımlanır. Bu cihaz kişi öldükten sonra bazı ayarlar sayesinde kontrol edilebilir hale gelir.

e-ticaret uzmanı Nazire Yenisey, iPhone'da vârisin nasıl seçilebileceğini açıkladı.

İlk olarak Ayarlar bölümünden Apple ID’ye sonrasında ise Parola ve Güvenlik bölümüne gidilir.

Burada bulunan “Vâris" kısmına girerek “vâris ekle” kısmına tıklanır.

Artık eklenilen kişi, iPhone kullanıcısının dijital mirasçısı olacaktır.

Bu kişi kullanıcının Apple hesabına erişebilecek.

Dijital mirasçı seçildikten sonra o kişiye bilgilendirme mesajı gider.

APPLE KİMLİĞİ İÇİN VÂRİS EKLERKEN GEREKENLER

Apple Kimliği için Vâris eklerken şunlara ihtiyaç vardır:

Apple Kimlikle giriş yapılan iOS 15.2, iPadOS 15.2 veya macOS Monterey 12.1 sürümü yüklü bir Apple aygıtı.

Apple Kimliği için iki faktörlü kimlik doğrulamanın açık olması.

13 yaşından büyük olmak

VÂRİS KALDIRMA

Apple Kimliği ayarlarından bir Vârisi istenildiği zaman kaldırılabilir.

iPhone, iPad veya iPod touch aygıtında Ayarlar > [adınız] > Parola ve Güvenlik'e gidilir.

Mac'de Apple menüsü > Sistem Tercihleri seçilir, sonrasında Apple Kimliği'ni tıklayarak Parola ve Güvenlik seçilir.

Daha fazla seçenek görmek için Vâris ayarları altında kişinin adını seçilir.

Vârisi kaldırmak için “Kişiyi Sil” seçeneğine dokunulur. Ya da bu seçeneği tıklanılır. Bu karara dair bildirim gönderilmez ancak Vâris ilgili ayarın mevcut olduğu bir Apple aygıtına sahipse kendisinin Vâris listesinde artık kullanıcı görünmez. Vâris olarak eklenilen kişi kendisine gönderilen erişim anahtarını artık çalıştıramaz.