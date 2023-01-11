Apple kullanıcılarının park yeri bulması kolaylaşıyor

Araç ile park yeri bulmak çoğu zaman sürücüler için en büyük sorunlardan biri oluyor. Özellikle de büyük şehirlerde yaşanan bu soruna Apple yeni bir çözüm yolu getiriyor.

PARK YERİNİ APPLE BULACAK

Apple, “Apple Maps” kullanıcıları için yani ABD ve Kanada’daki kullanıcılar için yeni bir işlev ekledi.

Apple Maps, kullanıcılara varış yerlerinin yakınında park etme seçeneklerini gösteren ve müsaitlik durumunu bildiren yeni bir park etme özelliği kazandıracağını açıkladı. Apple'ın Chicago merkezli otopark rezervasyon hizmeti SpotHero ile ortaklığı ile, ABD ve Kanada'daki kullanıcılar, 300 şehirde 8.000'den fazla yerin park bilgilerini alacak.

APPLE MAPS ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

ABD ve Kanada’daki iPhone ve Mac kullanıcılarının bu özelliği kullanmak için, Apple Maps uygulaması aracılığıyla bir varış noktası aramaları ve Daha Fazla > Otopark'ı seçilmelidir. Sonrasında, yakındaki bir park yerini arayabilecekleri ve uygulama içindeki çeşitli güvenli ödeme seçeneklerini kullanarak yer ayırtabilecekleri SpotHero'nun web sitesine yönlendirilecek. Bir kullanıcı ödeme yaptığında, park yeri rezerve edilecek ve Apple Cüzdanına eklenebilecek bir dijital park kartı verilecek. En son ise sürücüler gidecekleri yere gidebilir, park alanına vardıklarında QR kodlarını okutup ve araçlarını park edebilir.

UYGULAMADA FİLTRELEME İŞLEMİ DE YAPILABİLİYOR

Kullanıcılar, aramalarını tarihe, saate ve vale hizmetlerine, tekerlekli sandalye erişilebilirliğine ve elektrikli araç şarjına sahip park yerlerine göre filtreleyebilecek.

SpotHero CEO'su ve kurucu ortağı Mark Lawrence, TechCrunch ile yaptığı röportajda “sürücülere kolay, uygun maliyetli park etme olanağı sağlamak için sürekli olarak yeni yollar buluyoruz. Apple Maps ile çalışmak, bunu yapmanın bir yolu. Yeni entegrasyonumuz sayesinde, Apple Maps kullanıcıları SpotHero park alanlarını doğrudan iPhone ve Mac'teki Apple Maps'te keşfedebilir” ifadelerini kullandı.