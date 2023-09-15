Apple Store kapatıldı! iPhone fiyatlarına neler olacak

Apple, her etkinlik öncesinde tanıtacağı yeni cihazları eklemek ve mevcut cihazların fiyatlarında değişiklik yapmak için Apple Store’u kapatıyor.

12 Eylül’de de aynı durum yaşandı, şirket web sitesini kapattı ve kısa bir süre sonra yeniden erişime açtı. Ancak bu kez zamlı fiyatlar değil indirimli fiyatlar karşımıza çıktı.

APPLE STORE'A ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Apple Store geçtiğimiz dakikalarda web sitesini erişime kapattı. Bir ürün satın almak istediğinizde ”Hemen döneceğiz, Şu anda Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” ifadesi ana ekrana düşürüldü.

SON FİYAT LİSTESİ