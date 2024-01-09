Apple telefonunda bu sorun olanlara para ödemeye başladı

BBC Türkçe’nin bilgilerine göre, ABD’de Apple'ın bazı İPhone'ları eskidikçe kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası vardı.

Apple açıklama yapmış bataryaların eskidikçe performansın düştüğünü ve telefonun yavaşladığını söylemişti.

Apple sorunu çözmek için indirimli fiyata pil değişimi teklif ettikten sonra davalar başladı.

Her davacının 25 dolar kadar alabileceği tahmin ediliyordu ancak şu an ödeme miktarı kat kat arttı.

Davacıların 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacakları öğrenildi.

Öte yandan dava ilk olarak Haziran 2022'de Justin Gutmann tarafından açıldı. Bu dava da yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil ediyor.

ABD’de dava iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsıyor. Ayrıca İngiltere’de de benzer bir olayın yaşandığı belirtildi.