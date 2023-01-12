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Apple kendi çipini üretecek

Apple'ın WiFi, Bluetooth ve hücresel bağlantıları tek bir bağlantıda toplayıp bir çip oluşturacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki yıllarda Apple'ın çip teknolojisine geçileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:22
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Apple tüm hücresel bağlantıları tek bir bağlantıda toplayacak

Apple kendi çipini üretecek
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Teknoloji şirketlerinden sızan iddialara göre; Apple, cihazlarında hücresel, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını güçlendirecek ve tümünü tek çatı altında toplayacak yeni bir çip üzerinde çalışıyor. 2025 itibarı ile kendi çiplerine geçmek istiyor.

KENDİ MODEMLERİNE GEÇİŞ YAPACAK

Apple, kendi hücresel modemlerini de üretip artık Qualcomm’dan modem almaya son verecek. Apple 2024 sonu ve 2025 gibi kendi modemlerine geçiş yapacak. Üç yıl içinde de tüm cihazlarında artık kendi modemlerini kullanmaya başlayacak.

Apple bu çipleri üretime geçirirse, A serisi çip üzerinde sistem serisi gibi şeyleri zaten içeren, sayısı giderek artan özel çiplerine daha fazla ekleme yapılmış olacak. Şirket, 2019'da Intel'in akıllı telefon modem işinin "çoğunluğunu" satın aldı ve Nikkei, 2021'de Apple'ın 2023'ten itibaren kendi 5G modemini kullanmak istediğini açıkladı. Ancak Qualcomm’un son yorumları, Apple'ın en erken 2024'e kadar geçiş yapmayacağını gösterdi.

Kombine bir hücresel, Wi-Fi ve Bluetooth çipinin bir iPhone'a ne zaman dahil edilebileceği belirsizliğini koruyor. Şirket içi hücresel modemin gelmesi için halen bir süre beklenebileceği ifade ediliyor.

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