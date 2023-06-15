Apple Vision Pro'nun batarya kapasitesi açıklandı

Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun batarya kapasitesi açıklandı.

Apple Vision Pro'nun batarya kapasitesi açıklandı

Metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Apple, son etkinliği olan WWDC konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro’nun fiyatı belli oldu. Cihaza belirlenen fiyat 3 bin 500 dolar oldu.

BATARYA KAPASİTESİ AÇIKLANDI

Apple, Vision Pro'nun harici batarya ile 2 saate kadar pil ömrü sunacağını ancak aktif olarak tüm gün kullanılabileceğini açıklamıştı.

Paylaşılan basın görsellerinde, harici bataryanın oldukça küçük boyutlara sahip olduğu görülmüş ve bu bataryanın 6.500mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edildi.

Cihazın batarya kapasitesinin 20.000mAh civarında olacağını belirtiyor. Apple Vision Pro'nun güç tüketiminin 30W olduğu tahmin ediliyor.

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