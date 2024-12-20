Apple Watch 2025 sağlık ve güvenlik yenilikleriyle geliyor

Apple, 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan Apple Watch Ultra 3 ile sağlık odaklı önemli bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, bu modelde kan basıncı takibi özelliği bulunacak. Kullanıcılar, diastolik ve sistolik kan basıncı değerlerini ölçemeyecek olsa da, yüksek tansiyon riskine karşı uyarılar alabilecek. Bu özellik, sağlık verilerini izleyerek kullanıcıyı düzenli bir şekilde yönlendirmeyi amaçlıyor. Ancak, bu yeniliğin yalnızca Ultra 3 modeline mi yoksa mevcut modeller olan Series 10 ve Ultra 2'ye de eklenip eklenmeyeceği henüz netleşmedi.

UYDU MESAJLAŞMA İLE GÜVENLİK ARTIYOR

Yeni Apple Watch, uydu mesajlaşma desteğiyle güvenlikte çığır açacak. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar telefon sinyalinin olmadığı alanlarda bile iMessage ve SMS gönderip alabilecek. Ayrıca, acil durumlar için uydu üzerinden metin tabanlı yardım çağrıları da yapılabilecek. Uydu mesajlaşma özelliği, iOS 18 ile iPhone’lara gelmiş olsa da, şu an yalnızca Kuzey Amerika’da kullanılabiliyor. Apple Watch Ultra 3 ile bu hizmetin küresel ölçekte yaygınlaştırılması hedefleniyor.

5G VE YENİ NESİL ÇİP TEKNOLOJİSİ

Apple’ın 2025 model saatleri, Mediatek tarafından geliştirilen yeni bir mobil modemle birlikte gelecek ve 5G desteği sunacak. Özellikle küçük ve düşük enerji tüketimli cihazlar için tasarlanan “5G Redcap” teknolojisi bu cihazlarda kullanılacak. Apple, iPhone’lar için kendi modemini geliştirmeye çalışırken, Watch modellerinde bu teknolojiyle fark yaratmayı planlıyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Son yıllarda Apple’ın giyilebilir cihazlar segmentindeki gelirleri düşüş gösterdi. 2023'te Apple Watch Ultra sadece yeni bir kasa rengiyle güncellenmişti, bu da kullanıcı beklentilerini karşılamakta yetersiz kalmıştı. Rakip markalar, özellikle sağlık alanında sundukları yeniliklerle dikkat çekerken, Apple bu alanda liderlik için adımlarını hızlandırıyor. Yeni özellikler sayesinde, kullanıcıların ilgisinin yeniden çekilmesi hedefleniyor.