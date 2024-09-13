Apple Watch'a uyku apnesi özelliği geliyor

Apple, Apple Watch'a uyku apnesi algılama özelliğini ekliyor. Yeni özellik, Apple Watch Series 9, yeni duyurulan Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'ye geliyor.

Uyku apnesi, uyurken nefes almayı bırakmanıza neden olan bir rahatsızlıktır. Hastalığın tespiti, cihaz üreticilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı bir özellik.

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy Watch ile uyku apnesi takibi için FDA'dan onay aldı.

Apple saatlerindeki ivmeölçeri, "nefes bozuklukları" adını verdiği yeni bir ölçümü izlemek için kullandığını söylüyor. Gecelik solunum bozukluğu değerlerinizi yeni geliştirilen sağlık uygulamasında görebileceksiniz.

Şirket, uyku apnesi tespit özelliği için yakında FDA onayı almayı bekliyor ve özelliği 150'den fazla ülke ve bölgede piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirket, uyku tespitinin uyku apnesi teknolojisi için "benzeri görülmemiş" boyutta bir çalışmada doğrulandığını söylüyor.