Apple Watch’ı uygun fiyata hızlı şarj edin

Mobil aksesuar markası Mcdodo, geniş ürün gamıyla, tüm iletişim ve acil şarj ihtiyaçlarını kolaylaştırıyor. Marka, şarj dayanma süreleri diğer akıllı saatlere göre daha kısa olduğu bilinen Apple Watch için hem pratik hem estetik bir çözüm sunuyor.

UYGUN FİYATA HIZLI ŞARJ EDİN

Mcdodo’nun kablosuz şarj konusunda geliştirdiği son ürünlerden biri olan Apple Watch Kablosuz Şarj Cihazı tasarımı ve ulaşılabilir fiyatıyla, Apple kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor.

Aşırı akım, aşırı ısınma ve aşırı şarja karşı korumalı olan cihaz, nereye giderseniz yanınızda taşıyacağınız boyutuyla da dikkat çekiyor.

İPHONE 15’LE ŞARJ OLAN APPLE WATCH ŞARJI

Apple Watch Şarjı’nın 3,5W çıkış gücü bulunuyor. Aynı zamanda cihaz, tüm Apple serisi saatlerle uyumlu çalışıyor.

Apple Watch'unuzu yaklaşık 2 saat içinde tamamen şarj ederek, tam şarjla yaklaşık 18 saat kullanım süresi sunuyor.

Şarj cihazı, USB-C konektörüyle dizüstü bilgisayarı, tableti, şarj cihazını, güç bankasını da kablo gerektirmeden doğrudan bağlayabilme imkanı sunuyor.

Cihaz, bağlandığı bilgisayar ya da powerbank üzerinden kendini de şarj eden ve acil durumlarda mini boyutuyla yanınızda taşıyıp saatinizi şarj etmeye imkan veriyor. Cihaz ayrıca ters şarjı destekleyerek iPhone 15 üzerinden de şarj olabiliyor.

MCDODO HER YERDE

Mcdodo’nun ürün gamında ise araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank’ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunuyor. Bunun yanısıra pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı inovatif ürün de meraklılarıyla buluşuyor.

İNDİRİMLE BİRLİKTE 543 TL

Mcdodo ürünleri online adresinin yanı sıra D&R, NJoy Store, Soylu AVM mağazalarında bulunuyor. Ayrıca N11, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden de tüketicilerle buluşuyor. Ramazan Bayramı boyunca Mcdodo.com.tr’de tüm ürünler yüzde 20 indirim kampanyasıyla müşterilere sunuluyor.

İndirimle birlikte fiyatı 679.90 TL olan Apple Watch Kablosuz Şarj Cihazı’nın fiyatı 543,92 TL’ye düşüyor.