Apple yüksek tansiyon için FDA onayını aldı

Apple, 2025’in eylül ayında tanıttığı Watch Series 11 ile sağlık odaklı yeniliklerine bir yenisini ekledi. Daha önce FDA onayı bekleyen yüksek tansiyon uyarısı özelliği artık onaylandı. Bloomberg’in ilk haberinden sonra Apple tarafından da doğrulanan bu gelişme, 19 Eylül itibarıyla Watch Series 11 ve Ultra Watch 3 kullanıcılarının erişimine açılacak. Özellik, toplamda 150 ülkede kullanılabilir olacak.

YENİ TEKNOLOJİ VE NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüksek tansiyon uyarısı, kullanıcıların tansiyonunu doğrudan ölçmese de olası riskleri tespit edebiliyor. Apple Watch’un optik kalp sensörünü ve yeni makine öğrenimi algoritmalarını kullanan özellik, 100 bini aşkın katılımcıyla yapılan araştırmalardan yararlanıyor. Bir ay boyunca arka planda çalışarak hipertansiyon ile ilişkili kalıp ve işaretleri analiz ediyor. Bu sayede kullanıcılar, olası tansiyon tehlikelerine karşı erken uyarı alabiliyor.

APPLE’IN SAĞLIKTA İNOVASYON HAMLELERİ

Apple, geçen yıl FDA onayı ile ikinci nesil AirPods Pro’yu hafif-orta derece işitme kaybı yaşayanlar için reçetesiz işitme cihazına dönüştürmüştü. Şirket ayrıca uyku apnesi tespit özelliğini de kullanıcılara sunmuştu. Ancak Apple, Watch’un yeniden tasarlanan kan oksijen izleme fonksiyonu nedeniyle halen hukuki bir süreçle karşı karşıya bulunuyor.

Apple Watch Series 11’in yüksek tansiyon uyarısı, giyilebilir teknoloji ile sağlık takibinde erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.