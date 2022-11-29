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  • Apple'a 3 MB boyutunda güncelleme yapıldı. Kullanıcılar tıklar tıklamaz şaştı kaldı

Apple'a 3 MB boyutunda güncelleme yapıldı. Kullanıcılar tıklar tıklamaz şaştı kaldı

iOS 16.2 Beta sürümünün yüklü olduğu iPhone'lara 3.2 MB gibi oldukça küçük boyutta olan bir güncelleme yapıldığı ifade edildi. Kullanıcılar güncellemeye tıklar tıklamaz güncelleme cihaza yüklendi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:51
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Apple'a 3 MB boyutunda güncelleme yapıldı

Apple'a 3 MB boyutunda güncelleme yapıldı. Kullanıcılar tıklar tıklamaz şaştı kaldı
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Geliştiricilerin cihazlara yüklediği Beta profili yükleyen kişilerin erişim sağlayabildiği iOS 16.2 Beta sürümünün yüklü olduğu iPhone’lara 3.2 MB gibi oldukça küçük boyutta olan bir güncelleme geldiği aktarıldı.

iOS 16.2 güncellemesini yüklemek için kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek yoktur.

iOS 16.2 Beta telefonda yüklüyse Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu takip etmek yeterli olacaktır. Boyutu oldukça küçük olduğu için güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi toplamda birkaç dakika kadar sürecektir.

Hızlı güvenlik yanıtı güncellemesini yükleyen iOS 16.2 kullanıcıları, Ayarlar bölümündeki Hakkında kısmına girdiklerinde sürüm numarasının sonuna (b) eklendiğini görecek ve yine aynı kısımda hızlı güvenlik yanıtı bilgiler yer alacak.

Bu küçük boyutlu güncellemenin tek işlevinin cihazdaki bir açığı kapatmak olduğu ifade edildi.

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