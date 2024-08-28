Apple'da kıyım. 100 kişiyi işten çıkardılar

Apple 2024 yılındaki 4’üncü işten çıkarma dalgası ile yine gündeme düştü. Dev şirket bu defa Apple Books ekibinden 100 çalışanı ile yollarını ayırdı. Şirketin kararı almasında önceliklerinin değişmesi ve ekonomik gerekçeleri öne sürdüğü ifade edildi.

Apple yollarını ayırdığı 100 işçinin şirket içinde kendilerine yeni bir pozisyon bulabilmeleri adına işçilere 60 gün süre tanıdı. 2024 yılında aslında birçok teknoloji şirketi işten çıkarma sürecine girdi. Bunun nedeninin ise ABD ekonomisindeki yavaşlama ve Pandemi zamanında işe alımların artışı olarak gösteriliyor.