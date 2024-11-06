Apple'dan ABD seçimleri için özel uygulama

ABD’de seçim heyecanı doruktayken, Apple’ın yeni widget’ı kullanıcıların seçim sonuçlarına anında ulaşabilmesini sağlıyor. Bu özellik, iOS 16 ile tanıtılan Live Activities sayesinde widget’ların sürekli güncellenebilmesini mümkün kılıyor. Kullanıcılar, News uygulamasını açıp üst kısımdaki canlı güncelleme banner’ına tıklayarak Live Activity özelliğini aktif hale getirebilir. Seçim günü başladığında Ana Ekran ve Kilit Ekranında oy sayımına dair anlık veriler görüntülenmeye başlayacak.

Seçimlere Özel Apple News Merkezi

Apple News uygulaması ayrıca "America Votes 2024" adını taşıyan bir seçim merkezi sunuyor. Bu merkezde seçim haberleri, oy kullanma rehberi ve Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Wisconsin, New Hampshire ve Minnesota gibi kilit eyaletlere dair gelişmeler yer alıyor. Kullanıcılar, iklim değişikliği, ekonomi, sağlık, göç gibi kampanya meselelerine dair haberleri takip edebiliyor. Apple News, Demokrat, Cumhuriyetçi ve üçüncü parti adaylarına dair içerikler de sunarak seçmenlere seçim sürecini kapsamlı bir şekilde izleme imkanı veriyor.