Apple'dan flaş karar: Tüm cihazların ismi değişiyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, işletim sistemleriyle ilgili önemli bir değişime hazırlanıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple bu sonbaharda tüm cihazlarında yazılım isimlendirmesini değiştirerek yıllara göre numaralandırmaya geçecek. Bu kapsamda 2025 sonbaharında iOS 18 değil, doğrudan iOS 26 kullanıcılarla buluşacak. Aynı sistem iPad, Mac, Watch, TV ve Vision cihazlarında da geçerli olacak. Böylece yeni sürümler sırasıyla iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 şeklinde adlandırılacak.

KARMAŞAYA SON, MARKA KİMLİĞİNE GÜÇ

Apple’ın bu kararı almasının ardında, yıllardır eleştirilen sürüm karmaşasını sona erdirmek yatıyor. Şu anda iPhone’larda iOS 18 sürümü kullanılırken, Mac cihazlarda macOS 15 yüklü. Bu durum hem kullanıcıları hem de geliştiricileri zor durumda bırakıyordu. Yeni sistem sayesinde ürün ailesi arasında tutarlı bir numaralandırma sağlanacak ve marka kimliği daha da güçlenecek.

DEĞİŞİKLİK WWDC 2025’TE DUYURULACAK

İsimlendirme değişikliğinin, Apple’ın 9 Haziran’daki Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC 2025) resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, bu reformun çoktan planlandığını belirtiyor. Ancak Apple, her zamanki gibi resmi bir yorumda bulunmayı reddetti.

SÜRPRİZ TASARIM KAPIDA

Sadece isimler değişmeyecek, yazılımların görsel tasarımlarında da büyük bir yenilik bekleniyor. Gurman’ın aktardığına göre şirket, sistem arayüzlerini tamamen elden geçiriyor. Bu yenilikler “Solarium” adlı dahili projeyle yürütülüyor. 2007 yılında kullanılan “iLife ’08” gibi isimlendirmelere benzer şekilde, yıllara dayalı yazılım etiketleme Apple için aslında yabancı bir yöntem değil. Ancak bu kez tüm ekosistemi kapsayan bir adım atılıyor.