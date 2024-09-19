Apple’dan korkunç güncelleme hatası: M4 iPad Pro'lar kilitlendi

Apple, birçok kullanıcının iPadOS 18 güncellemesi sonrası cihazlarının işlevini kaybettiğini ve güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarını açmanın mümkün olmadığını bildirmesi üzerine, M4 çipli iPad Pro tabletlerdeki iPadOS 18 güncellemesini dağıtımı durdurdu. Kullanıcılar, güncelleme sonrası cihazlarını yeniden başlatma veya kurtarma moduna geçirme gibi standart yöntemlerle sorunu çözemediklerini, bu nedenle sadece Apple mağazalarına gitmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Bu sorunla ilgili raporlar, Apple'ın destek forumlarını ve Reddit gibi platformları doldurdu. Reddit'te bir kullanıcı, “Güncelleme sırasında iPad’im kapandı ve bir daha açılmadı. Güncelleme sırasında cihazıma uzaklaştım, bu yüzden ne zaman bozulduğundan emin değilim. Tüm sıfırlama seçeneklerini denedim ama hiçbirisi işe yaramadı” şeklinde bir şikayette bulundu. Bir başka kullanıcı ise “Cihazımı Apple Store’a götürdüm ve tamamen bozulduğunu doğruladılar. Apple Care’im olmasına rağmen, yenisini almadan önce mühendislerine göndermeleri gerektiğini söylediler” diyerek yaşadığı sıkıntıyı paylaştı.

Bazı kullanıcılar, iPadOS 18 güncellemesini doğrudan iPadOS 17.6.1'den yüklediklerinde sorun yaşadıklarını belirtirken, 17.7'ye geçmeden önce bu potansiyel nedenleri göz ardı ettiklerini ve 17.7 güncellemesinin kendileri için daha sorunsuz olduğunu bildirdiler. Ayrıca, iPadOS 18 güncellemesinin iBoot aşamasında bir arızaya neden olabileceği, bu arızanın önyükleme sektörünü veya sistem dosyalarını bozarak cihazın başlatılamamasına yol açabileceği spekülasyonları da bulunuyor.

Apple, MacRumors’a yaptığı açıklamada, iPadOS 18 güncellemesindeki sorunun doğrulandığını ve sorunun çözülene kadar güncellemenin dağıtımının durdurulduğunu belirtti. Şirket, sorunun yalnızca az sayıda cihazı etkilediğini vurguladı, ancak etkilenen cihazların sayısı veya sorun hakkında daha detaylı bilgi vermedi.

Apple’dan yapılan açıklamada, “Az sayıda cihazı etkileyen bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bu nedenle M4 çipli iPad Pro modelleri için iPadOS 18 güncellemesini geçici olarak geri çektik” denildi. iPad Pro’nun 999 dolardan başlayan fiyatlarla sunulduğu göz önüne alındığında, bu tür bir güncelleme, Apple’ın yüksek kalite ve kapsamlı testlere dayalı yazılımlar sunma konusundaki itibarını zedeleyebilir.

iPad Pro kullanıcılarının, Ayarlar uygulamasında hala iPadOS 18 yükseltme seçeneği görmeleri durumunda, güncellemeyi yapmamaları önerilmektedir. Güncellemeyi yapmadan önce Apple’ın sorunu çözüp güncellemenin güvenli olduğunu doğrulamasını beklemek en mantıklısı olacaktır.

BleepingComputer, sorunun nedeni ve tahmini çözüm süresi hakkında daha fazla bilgi talebiyle Apple ile iletişime geçti, ancak şu ana kadar bir yanıt alınamadı. Bu gelişmeler ışığında, iPad Pro kullanıcılarının güncellemeler konusunda dikkatli olmaları ve Apple’dan resmi bir açıklama beklemeleri önem arz etmektedir.