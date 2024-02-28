Apple’dan şok karar. İptal etti

Şirketin iki yöneticisi tarafından yapılan duyuru, bu bölümde 2 bin kişinin çalışıyor olması ise şaşkınlık yarattı.

Yöneticiler, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zekâ bölümüne kaydırılacağını söyleyerek, Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zekâ projelerine odaklanacağı belirtildi.

Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda işten çıkarmalarında olacağı fakat ne kadar kişinin çıkarılacağı belirtilmedi .