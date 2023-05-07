Apple'ın CEO'su Tim Cook yapay zeka için uyardı: Çok dikkatli olmak lazım

Apple, somut olarak yapay zeka herhangi bir adım atmadı. Apple CEO'su Tim Cook ise yapay zekanın potansiyelinin "çok büyük" olduğunu belirtti.

"DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Tim Cook, yaptığı açıklamalarda "Bu şeylere nasıl yaklaştığınız konusunda bilinçli ve düşünceli olmak çok önemli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalardan sonra Cook’un, yapay zeka teknolojisini ölçülü bir şekilde kullandığı anlaşılıyor.

Apple’ın rakipleri Microsoft ve Google yapay zekaları geliştirmeye devam ediyor. Microsoft'un Bing'i ve Google'ın Bard'ı gibi sohbet robotları bu alanda güçlü bir şekilde ilerliyor.

Cook ayrıca Apple'ın halihazırda makine öğrenimi ve yapay zekayı bazı ürünlerine dahil ettiğini aktardı ve potansiyelinin "çok büyük" olduğunu açıkladı.

Cook, şirketin mevcut yapay zeka kullanımından bahsederken, bazı Apple Watch modellerinde bulunan "düşme algılama" ve bazı Apple cihazlarında bulunan "çarpışma algılama" gibi özelliklere atıfta bulundu. Cook, "Bunlar sadece harika özellikler değil, aynı zamanda insanların hayatlarını kurtarıyorlar. Yapay zekayı çok büyük görüyoruz ve ürünlerimizde yapay zekayı çok dikkatli bir şekilde dokumaya devam edeceğiz." dedi.