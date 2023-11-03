Apple'ın gelirleri yine düştü

Apple, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Apple'ın elde ettiği gelir, yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 azalarak 89,5 milyar dolara geriledi. Böylelikle, şirketin gelirinde art arda 4. çeyrekte düşüş kaydedildi.

Apple'ın gelirleri yine düştü

Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 modelini piyasaya süren ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 azalarak 89,5 milyar dolara düştü.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, temmuz-eylül dönemini bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalışla 89,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 90,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Böylece, şirketin gelirinde art arda 4. çeyrekte düşüş kaydedildi. Bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin, 89,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Apple'ın net karı ise temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artarak 22,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 20,72 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,29 dolardan 1,46 dolara çıktı.

- iPhone satışları arttı, iPad ve Mac satışları azaldı

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları artarken, tablet ve bilgisayar satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 43,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 33,8 azalışla 7,6 milyar dolara, iPad satışlarının tutarı da yüzde 10,2 azalışla 6,4 milyar dolara düştü.

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