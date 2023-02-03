1 milyon liralık iPhone satışa çıkıyor

Apple'ın nostaljik bir telefonunu açık artırmaya çıkıyor. Kutusu açılmamış birinci nesil iPhone'un yaklaşık 50 bin dolara alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.

Başlangıçta 599 dolara satılan ilk iPhone, 2 megapiksel kamera, 3,5 inç ekran, ayrıca 4 GB veya 8 GB depolama seçenekleri, internet özellikleri ve iTunes sunuyordu.

Uygulama mağazası yoktu, 2G ağında çalışıyordu ve AT&T ağına özeldi. 8 GB'lık telefon 2019'da kozmetik dövme sanatçısı Karen Green'e bir televizyon programında hediye edilmiş ve hiç açılmamıştı.

Green'inki gibi bir başka açılmamış birinci nesil iPhone, LCG Müzayedeleri tarafından Ekim ayında kapanan bir listede 39 bin üzerinde açık artırmayla satıldı.

MÜZAYEDE 19 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

LCG Müzayedeleri de Green'in telefonunu listeliyor ve teklif açılışı 2 bin 500 dolardan başlıyor.

Apple meraklılarının teknoloji tarihi eserine teklif vermek için 19 Şubat'a kadar süreleri olacak.