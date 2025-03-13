Apple’ın Kilit Modu kafaları karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Apple’ın Kilit Modu kafaları karıştırdı

Apple’ın Kilit Modu, gelişmiş güvenlik sunarken belirsiz bildirimleriyle kullanıcıları şaşırtıyor. iMessage engellemeleri anlaşılmaz görünüyor, bu da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Apple’dan açıklama bekleniyor.

Apple'ın 2022'de kullanıma sunduğu Kilit Modu, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve baskıcı rejimlerdeki muhalifler için vazgeçilmez bir güvenlik aracı haline geldi. Ancak, bu modun bildirimlerinin belirsizliği ve kafa karıştırıcı doğası, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.

Kilit Modu, iPhone, iPad ve Mac cihazlarında bazı özellikleri devre dışı bırakarak, gelişmiş casus yazılımlar veya sıfırıncı gün açıkları gibi sofistike saldırılara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Bu mod, internetten yüklenen yazı tiplerini, belirli dosya türlerini almayı, fotoğraflarınızın konum verilerini paylaşmayı, 2G hücresel bağlantı desteğini ve daha önce sizinle iletişime geçmemiş kişilerin FaceTime ve iMessage üzerinden size ulaşmasını engelliyor.

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Bu kısıtlamalar, kullanıcıların güvenliğini artırsa da, Kilit Modu'nun nasıl çalıştığına dair net bir açıklamanın olmaması ve bildirimlerinin anlaşılmaz olması, bazı kullanıcıları bu modu kullanmaktan caydırabilir. Örneğin, kullanıcılar, iletişimde oldukları kişilerden gelen mesajlar sırasında "Kilit Modu engelledi" şeklinde bildirimler alıyor, ancak bu bildirimlerin ne anlama geldiği belirsiz.

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