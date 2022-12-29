Apple'ın üretimi durdu. Foxconn tedarikçisi yeni yollar deniyor

Apple'ın üretim tedariğini sağlayan Foxconn, işçileri geçtiğimiz günlerde covid 19 sebebiyle ve pozitif vaka ve sağlıklı kişilerin aynı odada kalması sebebiyle yemekler konusunda yetersiz olduğu ve ödeme yapılması gibi nedenlerden dolayı kampüsü terk etmişti. Böylece Foxconn, yetersiz koşulları iyileştireceğini ve ödeme yapılmama gibi durumun ise söz konusu olmadığını duyurdu.

Apple, iPhone 14 tedariğinde bazı aksamalar yaşandığını belirtti. Foxconn ise son olarak 1 Ocak tarihinden 20 Mart’a kadar Zhenghou’da bulunan iPhone fabrikasında temel görevlerde kalan işçiler için sübvansiyon sunacağını söyledi. Bu ödeme, sadece 20 Mart tarihine kadar kalan işçiler için geçerli olacak.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Foxconn, işçilerin Ocak ayında 23 günden fazla çalışması halinde 6.00 Yuan (862 dolar) ikramiye verecek. Fakat bu iddiayla ilgili kesin bir bilgi yok. Fabrika, elemanlarını elinde tutmak ve iPhone üretimini rahatlamak için bunu yapıyor.

Ayrıca Apple, tüm bu sorunlardan kaynaklı ve ilerleyen zamanlarda tekrardan iPhone tedariğinin aksamaması adına üretimi başka yerlere taşımak istiyor. Teknoloji devi, 2023 yılında MacBook Pro üretimini Vietnam’a taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. Apple, 2021 yılında da iPad üretiminin bir kısmını yine Vietnam’a taşımıştı.