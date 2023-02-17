Apple'ın yapay zeka cihazının çıkış tarihi belli oldu. Hangi ürünlerde kullanılacak

Microsoft ve Google tarafından yapay zeka konusunda gelişmeler devam ederken Apple'da bir gelişme olmadığı düşünülüyordu. Firmanın kendi ürünleri ve asistanı üzerinde yapay zeka kullandığı bilinirken Apple CEO’su Tim Cook’un yaptığı açıklamaya göre aynı şekilde ilerlemeye devam edeceği duyuruldu.

Tim Cook, şirketin sahip olduğu her ürün ve hizmetin yapay zekadan yararlandığını duyurdu. Buna göre şirket yapay zeka konusunda diğer şirketlere göre ağırdan almayı planladığını belirtti. Firma, yapay zekayı hali hazırda bulunan ürün ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanacağını belirtti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Teknoloji analisti Dan Ives, Apple’ın geçen bir yıl içinde yapay zekaya 10 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı. Ives’e göre şirket, gelecek yaz tanıtacağı ürünlerinde yapay zeka konusunda önemli adımlar atmış olacak. Yine de belirtmek gerekiyor ki teknoloji devi Apple, yeni bir teknoloji geldiğinde direkt onu kullanmak yerine daha çok oturmasını bekliyor.

Bir teknoloji analisti olan Davidson Forte ise bu görüşü destekleyen bir açıklamada bulundu:

“Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak Apple, yapay zeka konusunda bir şeyler yapıyor. Ancak bu ChatGPT kadar çılgın olmayacak. Apple yapay zeka kullanırken teknolojilerini geliştirmek için çok daha fazlasını yapıyor.”